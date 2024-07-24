Песков прокомментировал новость о подрыве автомобиля в Москве

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал дать поработать следственной группе, комментируя вопрос журналиста о подрыве автомобиля на севере Москвы. Lenta.ru

«Идет следствие. Пока рано говорить о каких-то предварительных результатах. Давайте дадим следственной группе поработать», — сказал он. Газета.Ru

Ранее сообщалось, что утром 24 июля во дворе одного из жилых домов на улице Синявинской в северной части столицы взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. По данным официального представителя МВД Ирины Волк, в результате происшествия пострадали мужчина и женщина. «Интерфакс» сообщал, что взрывное устройство было расположено под сидением автомобиля, его мощность предварительно оценивается в 0,5 кг в тротиловом эквиваленте. News.ru