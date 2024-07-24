Песков назвал одно из приоритетных направлений работы Путина

Социально-экономическое развитие новых регионов РФ является одним из приоритетных направлений в работе президента страны Владимира Путина. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Газета.Ru

Он рассказал, что 24 июля глава государства проведет ряд важных встреч и совещаний. В том числе российский лидер примет участие в заседании по вопросам развития Донецкой народной республики (ДНР), Запорожской области, Луганской народной республики (ЛНР) и Херсонской области. RT на русском

Ранее Владимир Путин заявил, что важно обеспечить соответствие уровня жизни в ЛНР и других новых регионах общероссийскому. Он подчеркнул, что ресурсы уже выделены, важно грамотно распорядиться ими. Российский лидер подчеркнул, что это нелегкий путь, но задачи можно реализовать. News.ru