$87.30-0.4895.46-0.30
Почта

Песков назвал одно из приоритетных направлений работы Путина

Социально-экономическое развитие новых регионов РФ является одним из приоритетных направлений в работе президента страны Владимира Путина. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Газета.Ru

Он рассказал, что 24 июля глава государства проведет ряд важных встреч и совещаний. В том числе российский лидер примет участие в заседании по вопросам развития Донецкой народной республики (ДНР), Запорожской области, Луганской народной республики (ЛНР) и Херсонской области. RT на русском

Ранее Владимир Путин заявил, что важно обеспечить соответствие уровня жизни в ЛНР и других новых регионах общероссийскому. Он подчеркнул, что ресурсы уже выделены, важно грамотно распорядиться ими. Российский лидер подчеркнул, что это нелегкий путь, но задачи можно реализовать. News.ru

Песков назвал одно из приоритетных направлений работы Путина
© РИА Новости
Политика
Обзор медиа