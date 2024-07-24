Песков прокомментировал новость о подрыве автомобиля в Москве

В Кремле считают преждевременным судить о причинах подрыва автомобиля на севере Москвы пока идет следствие. Об этом в среду, 24 июля, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

© Администрация президента РФ

— Давайте дадим время следственной группе поработать, — цитирует Пескова ТАСС.



Инцидент, о котором идет речь, произошел примерно в 6:30 у «Молжаниново» на улице Синявинской. От громкого хлопка затряслись окна в рамах и сработали сигнализации у машин по всему двору. Также пострадали стоящие рядом автомобили Lada Granta и Honda CR-V. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

В Сети появилось видео с моментом взрыва внедорожника на севере Москвы. После детонации пострадавший мужчина перебинтовывал себя сам, несмотря на то, что ему оторвало ступни ног.

Позже в Сети появилось видео с моментом взрыва внедорожника на севере Москвы. Предварительно, взрывное устройство было установлено на днище, в районе сиденья водителя. Оно сработало, когда жертва включила зажигание. Момент закладки взрывного устройства под машину также попал на видео.