В Кремле отреагировали на слова Кулебы о переговорах с Россией

Заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о готовности начать мирные переговоры идет в унисон с позицией Москвы, однако очень важны детали, которых пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе своего визита в Китай заявил о готовности Киева к переговорам с Москвой. При этом, по его словам, переговоры должны быть рациональными, практичными и направленными «на достижение справедливого и прочного мира».

Кулеба заявил о готовности Украины к переговорам с РФ

По словам Пескова, такое заявление действительно было сделано Кулебой на встрече с его коллегий Ван И, и «сам посыл идет в унисон» с позицией России. Однако Москве нужна конкретика по этому вопросу.

«Здесь важны детали, которых мы с вами пока не знаем, поэтому дождемся дальнейших разъяснений»,- пояснил официальный представитель Кремля.



Дмитрий Песков также обратил внимание на то, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров и «всегда сохраняла свою открытость», пишет ТАСС.

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. В марте 2022 года Москва и Киев провели несколько раундов мирных переговоров, совместно достигнув определенных договоренностей. Однако Киев вышел из переговорного процесса.