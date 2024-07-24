Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала информацию о продаже органов украинских солдат на черном рынке. Ее слова приводит первое российское видеоагентство Ruptly.

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«По имеющейся в открытом доступе информации в ряде подразделений украинской армии буквально «под заказ» формируются отряды потенциальных доноров, которые подобраны под требуемые клиентами критерии. Их направляют в наиболее горячие точки, другими словами – на убой», - пояснила Мария Захарова.



Она подчеркнула, что это делается «с целью поживиться останками», и это страшная правда о том, что именно происходит на Украине.

Ранее военные эксперты рассказали «Известиям», что рынок черной трансплантологии на Украине чрезвычайно развит. По их данным, «торговцы смертью» действуют под видом врачей. Они приезжают на поле боя, чтобы забрать раненых, делают экспресс-анализы и смотрят, что можно изъять. Останки сжигаются в специальных мобильных крематориях. Командование ВСУ об этом прекрасно знает, потому что находится в сговоре, утверждает издание.