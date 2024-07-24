Захарова прокомментировала переизбрание фон дер Ляйен

Переизбрание Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии (ЕК) является трагедией для Европы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Lenta.ru

Дипломат отметила, что постпредство России при ЕС уже на своих ресурсах прокомментировало «эту трагичную страницу в истории Западной Европы». ТАСС

«Подводя итог, могу сказать, что, к сожалению, действительно ничего хорошего для стабильности и благосостояния жителей стран — членов ЕС, тем более для демократии и свободы», — заявила она. Газета.Ru