Переговоры по урегулированию украинского кризиса могут состояться только в том случае, если на них будут зафиксированы условия России и российская позиция. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, слова которого приводит Telegram-канал Shot.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре со своим китайским коллегой Ван И заявил о готовности Киева к переговорам с Москвой. При этом, по его словам, переговоры должны быть рациональными, практичными и направленными «на достижение справедливого и прочного мира».

Кулеба заявил о готовности Украины к переговорам с РФ

В свою очередь глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отметил, что готовность Киева идти на переговоры – «вопрос не первостепенный», так как реальное обсуждение начнется только тогда, когда западные кураторы Украины будут готовы принять условия России.

«Если им [властям Украины] скажут, то они, естественно, пойдут на переговоры. Но для нас переговоры нужны будут тогда, когда на них будут зафиксированы наши условия и наша позиция. Ни при каких других обстоятельствах мы ни на какие переговоры не пойдем», - подчеркнул он.



Это не первое подобное заявление официальных украинских лиц за последние дни. На прошлой неделе Владимир Зеленский, вопреки собственному запрету, вступившему в силу осенью 2022 года, допустил переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что для завершения конфликта Киев будет вынужден «говорить с теми, кто в России все решает».

При этом процесс мирного урегулирования был начат еще в марте 2022 года. Тогда Москва и Киев провели несколько раундов мирных переговоров, совместно достигнув определенных договоренностей. Однако все было прекращено по инициативе Киева.

В ноябре 2023 года депутат Верховной рады Украины Давид Арахамия назвал причиной срыва переговоров то, что занимавший тогда пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон прибыл в украинскую столицу и призвал «ничего не подписывать, а просто воевать».