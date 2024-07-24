На Западе забыли главную заповедь — «Не укради», а действия ЕС по отъему российских активов повлекут за собой эффект финансово-правового бумеранга. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

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Накануне Financial Times со ссылкой на документ сообщила, что послы стран-членов ЕС встретятся в среду, 24 июля, для обсуждения предложения Еврокомиссии о «бессрочной иммобилизации» активов Банка России.

«Действия ЕС являются циничным вызовом, влекущим неминуемый эффект финансово-правового бумеранга. Понимают ли это там, на Западе, сказать сложно», — сказала Ковитиди.



По словам сенатора, страны Запада забыли заповедь о том, что нельзя красть. Кроме того, враги России не только собираются похитить средства, но и потратить их на приобретение оружия для Украины.

«Любопытно, стоило Соединенным Штатам выразить свою традиционную "обеспокоенность по поводу плана G7 по использованию прибыли от активов для предоставления помощи Украине", последовала мгновенная реакция "независимых" чиновников ЕС», — добавила член Совфеда.



Ранее агентство Bloomberg сообщало, что ЕС предоставил руководству государств-членов два варианта замораживания активов ЦБ РФ на более длительный срок. Так они попытались отреагировать на выражение обеспокоенности Вашингтоном относительно последствий использования прибыли от активов РФ для представления помощи Киеву.