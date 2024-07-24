Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала весьма скудными итоги визита президента Украины Владимира Зеленского на четвертый саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в Великобритании.

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"Зеленский со своей фирменной протянутой рукой был замечен на прошедшем в британском Вудстоке саммите Европейского политического сообщества. Лейтмотивом встречи - и это было ожидаемо - стала поддержка киевского режима. Это единственная повестка, по которой у Британии с Европейским союзом меньше всего разногласий. Однако реальные итоги этой абсолютно бесполезной сходки для самой Украины весьма скудные", - отметила дипломат в ходе брифинга.



По словам Захаровой, чтобы хоть как-то оправдать свою поездку Зеленский привез в Киев два новых соглашения.

"Две новые я бы сказала раньше Филькины грамоты, но скажу Зелькины грамоты. Мне кажется, именно так надо называть подобные бумажки, а именно соглашение о безопасности с Чехией и Словенией", - продолжила она. "Этими заверениями безопасности не вернуть, не остановить гибель украинского народа, который изничтожает сейчас Зеленский, который киевский режим приносит в жертву угоду своим западным хозяевам, - резюмировала дипломат. - Проблема не в бумаге и не в соглашении, которое подписывает Зеленский, проблема в том, что он маниакально хочет сохранить себя во власти и ради этого готов на все".



ЕПС является международным форумом, созданным в 2022 году по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона для проведения дискуссий о будущем Европы. В нынешнем, четвертом по счету саммите приняли участие более 40 глав государств и правительств.