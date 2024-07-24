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Захарова назвала скудными итоги визита Зеленского на четвертый саммит ЕПС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала весьма скудными итоги визита президента Украины Владимира Зеленского на четвертый саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в Великобритании.

Захарова оценила итоги визита Зеленского на четвертый саммит ЕПС
© РИА Новости
"Зеленский со своей фирменной протянутой рукой был замечен на прошедшем в британском Вудстоке саммите Европейского политического сообщества. Лейтмотивом встречи - и это было ожидаемо - стала поддержка киевского режима. Это единственная повестка, по которой у Британии с Европейским союзом меньше всего разногласий. Однако реальные итоги этой абсолютно бесполезной сходки для самой Украины весьма скудные", - отметила дипломат в ходе брифинга.

По словам Захаровой, чтобы хоть как-то оправдать свою поездку Зеленский привез в Киев два новых соглашения.

"Две новые я бы сказала раньше Филькины грамоты, но скажу Зелькины грамоты. Мне кажется, именно так надо называть подобные бумажки, а именно соглашение о безопасности с Чехией и Словенией", - продолжила она. "Этими заверениями безопасности не вернуть, не остановить гибель украинского народа, который изничтожает сейчас Зеленский, который киевский режим приносит в жертву угоду своим западным хозяевам, - резюмировала дипломат. - Проблема не в бумаге и не в соглашении, которое подписывает Зеленский, проблема в том, что он маниакально хочет сохранить себя во власти и ради этого готов на все".

ЕПС является международным форумом, созданным в 2022 году по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона для проведения дискуссий о будущем Европы. В нынешнем, четвертом по счету саммите приняли участие более 40 глав государств и правительств.

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