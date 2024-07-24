Захарова: россияне не пострадали на борту затонувшего в Атлантике судна

Россияне, находившиеся на борту потерпевшего крушение у Фолклендских островов судна Argos Georgia, не пострадали. Об этом в среду, 24 июля, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Вечерняя Москва

«По имеющейся предварительной информации, российские граждане, находящиеся на борту норвежского рыболовецкого судна Argos Georgia, затонувшего возле Фолклендских островов, не пострадали», - сообщила дипломат. ТАСС

Вечером 22 июля судно под флагом Островов Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья подало сигнал о "неконтролируемом затоплении". Борт направлялся в район рыбного промысла к востоку от столицы Фолклендских островов Стэнли, где столкнулся с сильным ветром, скорость которого достигала более 65 километров в час, и семиметровыми волнами. В результате произошло крушение корабля. Изначально СМИ сообщали о шести погибших. Москва24