За покушением на замначальника военной части может стоять Киев, считает первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на взрыв автомобиля военного и высказался о возможных версиях случившегося.

«Если на самом деле пострадал военнослужащий, то, конечно, здесь работа очень важная. Надо провести работу, понять, как произошел теракт. Это будут делать спецслужбы, которые знают, как это проводить, как делать. Если подтвердится, что это теракт, будет срочно организован поиск, потому что Москва практически оборудована камерами наружного наблюдения. А впредь нужно повысить бдительность, потому что многие люди, которые на острие борьбы с врагами, проверяют свои автомобили перед тем, как сесть. Есть много способов проверки: с зеркалами обследуют днища, колеса, чтобы никто не подцепил никакое взрывное устройство», — поделился мнением сенатор.



Стала известна личность пострадавшего при взрыве автомобиля в Москве

"Мы живем в 2024 году, когда киевский режим, находясь в состоянии агонии будет использовать такие грязные террористические методы. Возможно, это и не киевский режим, возможно, это террористы. Но в любом случае надо повысить бдительность". Владимир Джабаров, российский сенатор



Утром 24 июля на парковке жилого дома на севере Москвы взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser. Внутри находились мужчина и женщина. Водителю оторвало ноги, а его спутница получила рваные раны лица. Обоих пострадавших доставили в Боткинскую больницу.

По информации «Коммерсанта», пострадавший — офицер Минобороны Андрей Торгашев. Он служил в ГРУ и отвечал в своей части за средства связи.

МВД установило, что детонация произошла из-за взрывного устройства, установленного в автомобиле. Следственный комитет возбудил уголовное дело.