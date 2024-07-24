Путин поздравил президента Узбекистана с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил узбекского коллегу Шавката Мирзиеева с днем рождения. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Своей деятельностью на президентском посту вы снискали большое уважение среди соотечественников и высокий международный авторитет. Под вашим руководством Узбекистан добился значительных успехов в социальной и экономической сферах, укрепил свои позиции на мировой арене», – отметил российский лидер.



Путин также выразил надежду на продолжение конструктивного диалога и тесной совместной работы между Россией и Узбекистаном.

В мае Путин посетил Узбекистан с двухдневным государственным визитом. Стороны подписали десятки соглашений о сотрудничестве. Президенты, в частности, решили увеличить товарооборот до 30 миллиардов долларов.