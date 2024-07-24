Путин поздравил президента Узбекистана с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения, отметив его личный вклад в укрепление стратегического партнерства и союзничества между двумя государствами.

Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Уважаемый Шавкат Миромонович, сердечно поздравляю вас с днем рождения <…>. Трудно переоценить ваш личный вклад в развитие отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими государствами, продуктивного двустороннего сотрудничества на всех направлениях", - говорится в телеграмме.



Путин отметил, что своей деятельностью на президентском посту Мирзиёев снискал большое уважение среди соотечественников и высокий международный авторитет, а под его руководством Узбекистан добился значительных успехов в социальной и экономической сферах, укрепил свои позиции на мировой арене.