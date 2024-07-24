Захарова ответила на заявления Зеленского о завершении конфликта на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления президента Украины Владимира Зеленского о завершении конфликта в стране. Ее слова приводит РИА Новости.

Захарова ответила на слова Зеленского о завершении кризиса и указала на их связь с выборами в США.

Зеленский заявил, что понимает необходимость скорейшего завершения конфликта

«Это те сигналы, которые на фоне происходящего вокруг Белого дома и предстоящих выборов, посылает Банковая, в этом контексте это нужно рассматривать», — отметила она.



Накануне Зеленский заявил о необходимости скорейшего завершения конфликта на Украине.