Захарова ответила на заявления Зеленского о завершении конфликта на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления президента Украины Владимира Зеленского о завершении конфликта в стране. Ее слова приводит РИА Новости.
Захарова ответила на слова Зеленского о завершении кризиса и указала на их связь с выборами в США.
Зеленский заявил, что понимает необходимость скорейшего завершения конфликта
«Это те сигналы, которые на фоне происходящего вокруг Белого дома и предстоящих выборов, посылает Банковая, в этом контексте это нужно рассматривать», — отметила она.
Накануне Зеленский заявил о необходимости скорейшего завершения конфликта на Украине.
«Я думаю, что все мы понимаем, что мы должны закончить войну как можно скорее, конечно», — подчеркнул он на встрече с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.