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В России ответили на заявления Зеленского о завершении конфликта на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления президента Украины Владимира Зеленского о завершении конфликта в стране. Ее слова приводит РИА Новости.

Захарова ответила на заявления Зеленского о завершении конфликта на Украине
© РИА Новости

Захарова ответила на слова Зеленского о завершении кризиса и указала на их связь с выборами в США.

Зеленский заявил, что понимает необходимость скорейшего завершения конфликта

«Это те сигналы, которые на фоне происходящего вокруг Белого дома и предстоящих выборов, посылает Банковая, в этом контексте это нужно рассматривать», — отметила она.

Накануне Зеленский заявил о необходимости скорейшего завершения конфликта на Украине.

«Я думаю, что все мы понимаем, что мы должны закончить войну как можно скорее, конечно», — подчеркнул он на встрече с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.
Политика
Владимир Зеленский
Мария Захарова
МИД России