В МИД России пообещали «адекватные меры» в ответ на угрозы от Японии

Япония приняла курс на размывание безъядерного статуса, рассказал ТАСС замглавы МИД России Андрей Руденко.

Дипломат отметил, что на потенциальные угрозы Москва предпримет адекватные ответные меры, которые будут направлены на укрепление обороноспособности территории Российской Федерации.

«Особую озабоченность вызывают японские планы по «размыванию» национального безъядерного статуса — будь то на путях подключения к так называемым совместным ядерным миссиям США, проведения многосторонних учений с задействованием союзнической стратегической авиации, сертифицированной под выполнение ядерных задач, или обсуждения перспектив размещения на Японских островах американских ракет средней дальности», — заявил замминистра.



Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова на Фестивале новых медиа в «Сенеже» заявила, что введением антироссийских санкций Япония загнала себя в ситуацию, которую нельзя назвать иначе, как фильмом ужасов. По ее словам, на страну обрушился кризис из-за того, что Токио принимает меры, основываясь на приказах Соединенных Штатов.