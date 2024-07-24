Япония заявила протест России из-за санкций против японских граждан

Правительство Японии заявило протест России в связи с санкциями против 13 японских граждан. Об этом сообщил журналистам генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси.

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"Меры, о которых объявила российская сторона, ограничивают законную деятельность японских компаний, и мы считаем их совершенно неприемлемыми", - сказал он, добавив, что 24 июля российской стороне был выражен протест.



Япония расширила список санкций против России

По словам Хаяси, правительство продолжит принимать меры "для защиты компаний и деловой деятельности в России".

МИД России 23 июля сообщил о бессрочном запрете на въезд 13 гражданам Японии. Среди прочих в списке оказались глава Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA) Акихико Танака, председатель правления Toyota Motor Акио Тоёда, основатель корпорации Rakuten Хироси Микитани, президент Nikken Макото Амэмия.

В МИД России подчеркнули, что бессрочный запрет на въезд для 13 граждан Японии вводится в "рамках ответных мер на продолжающиеся санкционные действия" Токио против Москвы в связи со специальной военной операцией на Украине. Хаяси повторил позицию Японии о том, что ее ограничительные меры были введены в ответ на действия РФ на Украине, которые в Токио считают нарушением международного права.

В Токио опасаются, как отметил ранее дипломатический источник телеканала NHK (Эн-эйч-кей), что российские санкции "могут оказать психологическое давление на японские компании, которые хотят принять участие в помощи по восстановлению Украины". В связи с этим канал обратил внимание, что внесенный в санкционный список глава JICA в июле посещал Украину, основатель Rakuten в сентябре прошлого года сопровождал занимавшего пост главы МИД Ёсимасу Хаяси во время визита на Украину, а корпорация Nikken поставила Киеву технику для разминирования. В санкционном списке "в основном представители организаций и компаний, занимающихся помощью восстановлению и реконструкции Украине", добавил телеканал.

Российская сторона ранее неоднократно отмечала, что санкции, которые вводят против нее США и их партнеры, являются нелегитимными и неэффективными.