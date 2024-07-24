Лавров в Лаосе обсудит инициативу Путина по евразийской безопасности

Глава МИД РФ Сергей Лавров на мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Лаосе обсудит инициативу президента России Владимира Путина о формировании архитектуры евразийской безопасности. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

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"В нынешних условиях особую актуальность приобретает инициатива президента России Владимира Путина о формировании архитектуры евразийской безопасности. Рассматриваем Ассоциацию, фундамент которой опирается на такие принципы, как равноправие, уважение интересов всех государств, взаимосвязанность, в качестве естественного партнера данного процесса" - сказал он, отвечая на вопрос, какие темы планируется обсудить в Лаосе.



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По словам замминистра, Россия считает необходимым обсудить в Лаосе угрозы милитаризации Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), накачки его стратегическими вооружениями, заведения в него конфликтного потенциала НАТО, создания закрытых блоковых структур в ущерб инклюзивным асеаноцентричным механизмам взаимодействия.

"Данные темы будут на повестке дня совещаний министров иностранных дел в формате Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН по безопасности наряду с проблематикой борьбы с терроризмом и транснациональной преступностью, развития морского сотрудничества", - добавил Руденко.



14 июня Путин на встрече с руководством МИД РФ заявил, что Россия должна проработать свою систему "равной и неделимой" безопасности в Евразии.

Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Лавров с 26 по 27 июля во Вьентьяне примет участие в очередных совещаниях глав внешнеполитических ведомств по линии АСЕАН.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:30 мск.