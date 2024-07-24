США остановили диалог по вопросу возвращения российской недвижимости

Власти России и США больше не ведут переговоры по вопросу возвращения российской дипломатической собственности, которая попала под арест семь лет назад. Об этом сообщил «Известиям» посол РФ в США Анатолий Антонов.

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«Вопрос о возвращении российской дипсобственности находится в центре нашей работы», — отметил дипломат, уточнив, что вопрос начал обсуждаться сразу же после того, как американские власти сделали «такой враждебный шаг».



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По его словам, проблема обсуждается на всех уровнях. Но Вашингтон ограничивается «лишь отписками» в ответ на требования российской стороны.

Так, год назад, Антонов потребовал от американских властей вернуть все объекты российской дипсобственности. Дипломат напомнил, что шесть лет назад, в 2017 году, власти США ультиматумом потребовали от России в течение двух дней закрыть генеральное консульство в Сан-Франциско и одновременно безосновательно предписали закрыть торговое представительство в Вашингтоне.

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