США остановили диалог по вопросу возвращения российской недвижимости

Антонов: РФ пытается вернуть свою недвижимость в США, арестованную семь лет назад
Власти России и США больше не ведут переговоры по вопросу возвращения российской дипломатической собственности, которая попала под арест семь лет назад. Об этом сообщил «Известиям» посол РФ в США Анатолий Антонов.
«Вопрос о возвращении российской дипсобственности находится в центре нашей работы», — отметил дипломат, уточнив, что вопрос начал обсуждаться сразу же после того, как американские власти сделали «такой враждебный шаг».
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По его словам, проблема обсуждается на всех уровнях. Но Вашингтон ограничивается «лишь отписками» в ответ на требования российской стороны.
Так, год назад, Антонов потребовал от американских властей вернуть все объекты российской дипсобственности. Дипломат напомнил, что шесть лет назад, в 2017 году, власти США ультиматумом потребовали от России в течение двух дней закрыть генеральное консульство в Сан-Франциско и одновременно безосновательно предписали закрыть торговое представительство в Вашингтоне.
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