В Госдуме призвали Байдена уйти с поста президента США

Американскому президенту Джо Байдену необходимо сложить с себя президентские полномочия, заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев («Единая Россия»).

Хамзаев задался вопросом, если Байден не может баллотироваться в президенты, то может ли он исполнять обязанности президента. И, по его словам, будет честно, если президент США сложит с себя полномочия. Он уточнил, что европейские страны также должны пересмотреть взаимоотношения с Россией, тем более, «после трусливого бегства Байдена с выборов».

«Либо пора бежать вместе с ним», – добавил депутат, передает РИА «Новости».



Он подчеркнул, что решение Байдена в отношении продолжения конфликта является подтверждением того, кто является главным бенефициаром военного конфликта на Украине, и чей это «семейный подряд».

Ранее Байден делегировал часть своих полномочий в рамках закона о поддержке Украины главам Госдепа и минфина США Энтони Блинкену и Джанет Йеллен.

Напомним, в письме, размещенном в его соцсетях, Байден заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы США, но продолжит исполнять обязанности президента вплоть до окончания своего текущего срока.