Гладков обсудил с Белоусовым оперативную обстановку в приграничье Белгорода

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обсудил с главой Минобороны РФ Андреем Белоусовым сложную оперативную обстановку в приграничье региона. Об этом он сообщил у себя в Telegram-канале.

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Гладков отметил, что только завершил встречу с Белоусовым.

«Обсудили складывающуюся сложную оперативную обстановку в приграничье Белгородской области и меры усиления защиты населения, имущества и экономики региона», — написал он.



Ранее в Белгородской области ввели новые меры безопасности. Они коснулись 14 населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости к границе с Украиной, в них установили контрольно-пропускные пункты.