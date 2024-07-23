Пушков: США грозит реальное банкротство

США несутся к реальному банкротству, в 2024 году проценты страны по госдолгу составят 1,14 триллиона долларов. Об этом у себя в Telegram-канале заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

По его словам, на выплату процентов по госдолгу США придется отдать 76% от всех собранных налогов. Таким образом, по сравнению с прошлым годом, когда они были равны военному бюджету США, в 2024 году они превысят его на 30-40%, добавил Пушков.

«США на всех парах несутся к реальному банкротству, не только не желая притормозить, но и продолжая бешенными темпами увеличивать госдолг. Рано или поздно неотвратимое произойдет», — написал он.



Пушков отметил, что Соединенные Штаты смогут выжить только если резко сократят расходы, однако вместо этого они продолжают «сидеть на займах, как наркоман на героине».