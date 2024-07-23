Небензя предупредил о точке невозврата в урегулировании в Йемене

Момент, когда в йеменском урегулировании будет пройдена точка невозврата, легко упустить. С таким предупреждением выступил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации, передает портал «Смотрим».

Он отметил, что ситуация в Йемене продолжает стремительно деградировать, число столкновений на линии боевого соприкосновения только растет. По словам Небензя, Россия рассматривает эту тенденцию как взрывоопасную.

«Легко упустить момент, когда точка невозврата в урегулировании в Йемене будет пройдена и йеменские протагонисты постепенно отойдут от конструктивного настроя, нацеленности на выработку приемлемых параметров нормализации и возобновления постоянного и всеобъемлющего перемирия и перейдут к полноценному политпроцессу», — сказал постпред.



Несмотря на это ряд государств и, особенно США и Великобритания, вместо урегулирования сложной ситуации в Йемене «тушат огонь бензином», осуществляя «неприкрытую агрессию» в отношении государства, отметил Небензя.