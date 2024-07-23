Небензя предупредил о точке невозврата в урегулировании в Йемене
Момент, когда в йеменском урегулировании будет пройдена точка невозврата, легко упустить. С таким предупреждением выступил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации, передает портал «Смотрим».
Он отметил, что ситуация в Йемене продолжает стремительно деградировать, число столкновений на линии боевого соприкосновения только растет. По словам Небензя, Россия рассматривает эту тенденцию как взрывоопасную.
«Легко упустить момент, когда точка невозврата в урегулировании в Йемене будет пройдена и йеменские протагонисты постепенно отойдут от конструктивного настроя, нацеленности на выработку приемлемых параметров нормализации и возобновления постоянного и всеобъемлющего перемирия и перейдут к полноценному политпроцессу», — сказал постпред.
Несмотря на это ряд государств и, особенно США и Великобритания, вместо урегулирования сложной ситуации в Йемене «тушат огонь бензином», осуществляя «неприкрытую агрессию» в отношении государства, отметил Небензя.
«Хотя обстрелы территории этой суверенной ближневосточной страны продолжаются почти шесть месяцев, они никак не повлияли на военный потенциал хуситов, в чем мы наглядно убедились на примере их атаки на Тель-Авив. Более того, произошел обратный эффект: укрепился авторитет движения в регионе, возросла интенсивность ударов по коммерческим судам. Эту ли цель ставили перед собой Соединенные Штаты и их союзники?» — заключил он.