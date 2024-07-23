Россия ответила на санкции Японии

Москва в качестве ответных мер на санкционные действия Токио вводит запрет на въезд в РФ для 13 граждан Японии. Об этом говорится в сообщении МИД России.

"В рамках ответных мер на продолжающиеся санкционные действия Японии в отношении нашей страны в связи со специальной военной операцией принято решение о бессрочном запрете на въезд в Российскую Федерацию следующих японских граждан: президенту Японского агентства по международному сотрудничеству Танаке Акихико, председателю правления Toyota Motor Тоёда Акио, основателю корпорации Rakuten Микитани Хироси и др.", - указали в министерств

