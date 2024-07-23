Володин предложил высылать из РФ нарушивших законы мигрантов

Иностранных граждан, нарушивших российские законы, надо высылать из страны. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, пишет ТАСС.

"Высылать надо тех, кто нарушил наши законы. Не надо пускать тех, кто не знает языка, не уважает традиции, не уважает культуру", — заявил Володин.



Также сообщалось, что в Государственной думе предлагают разрешить высылать мигрантов домой с просроченными документами.

Сообщается, что соответствующая поправка должна закрепить в законе случаи, при которых иностранный гражданин или лицо без гражданства не подлежит пропуску через госграницу.

Недавно депутат Госдумы Михаил Матвеев выступил против строительства мечетей в России. Парламентарий предложил отказаться от формирования культурно-религиозной инфраструктуры в местах пребывания иностранных граждан.