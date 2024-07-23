Депутат предложил провести тотальную проверку квестов в России

В России следует приостановить работу всех квестов и провести тотальную проверку. Из-за нарушений правил безопасности после проверок на рынок вернутся не больше трети таких заведений. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

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Хамзаев отметил, что необходимо провести полную ревизию и только по ее итогам решить, какие заведения смогут возобновить работу.

— Поверьте мне, если мы сегодня внимательно подойдем к этому вопросу, из 10 квестов будут закрыты семь. Потому что они не соответствуют всем даже общепонятным принципам безопасности, — заявил Хамзаев в комментарии 360.ru.



Депутат уточнил, что нужно проверить не только меры соблюдения безопасности, но и влияние таких развлечений на психику. Хамзаев добавил, что большая часть квестов в нынешнем виде опасны.

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