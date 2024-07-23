Посол Сирии в РФ передал подарок для Путина и Лаврова

Посол Сирии в Москве Башар Джаафари передал спецпредставителю президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаилу Богданову подарочные дамасские мечи для президента России Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Церемония передачи подарков прошла на мероприятии в Дипломатической академии МИД РФ по случаю 80-летия дипотношений России и Сирии, передает корреспондент ТАСС.

Посол Сирии передал дамасский меч также главе комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в дела РФ Андрею Климову для зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Сам Богданов также получил в подарок дамасский меч.

Кроме того, подарки были переданы, в том числе для постоянного представителя России при ООН Василия Небензи, главы Россотрудничества Евгения Примакова, посла по особым поручениям МИД РФ Олега Озерова.