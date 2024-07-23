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ГД ввела возможность признавать нежелательными в РФ любые зарубежные организации

Госдума приняла на пленарном заседании во втором и третьем чтениях законопроект, предусматривающий возможность признавать нежелательными в РФ любые иностранные организации, в том числе те, учредителями которых выступают зарубежные госорганы.

ГД ввела возможность признавать нежелательными любые зарубежные организации
© РИА Новости

Изменения вносятся в несколько законов, в том числе в закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ".

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