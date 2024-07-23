Захарова высмеяла недоверие Швеции к положению дел в экономике России

Официальный представитель МИД России с иронией восприняла заказ властей Швеции у Национального института экономических исследований доклада о ситуации в РФ.

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"Шведов беспокоит, что санкции отчего-то не работают, - отреагировала дипломат на действия Стокгольма. - Пора Швеции начинать крестовый поход против статистики".



Захарова напомнила о прогнозе МВФ, согласно которому рост экономики России будет опережать все развитые экономики и составит 3,2 процента. Кроме того, она процитировала Всемирный банк, признавший РФ государством с высоким уровнем дохода, а также ОЭСР, отчитавшуюся о высоких темпах роста экономики России и стагнации Европы.