Володин объяснил отставку депутатов с руководящих должностей в Думе

Освобождение от руководящих должностей в Госдуме депутатов Сергея Неверова, Дмитрия Свищева и Павла Завального произошло из-за ротации. Об этом на закрытой части заседания рассказал спикер Думы Вячеслав Володин. Газета.Ru

«Мы эту процедуру с вами дальше будем реализовывать в том случае, если видим, что нам необходимо усилить качество работы, повысить эффективность руководителей комитетов, заместителей председателя Государственной Думы. Осенью на освободившиеся должности мы рассмотрим предложения фракций. Правильно будет фракциям обсудить кандидатуры и предложить лучших», - сказал Володин. Дума ТВ

23 июля депутаты Госдумы Павел Завальный («Единая Россия») и Дмитрий Свищев (ЛДПР) были освобождены от должностей глав комитетов по энергетике и по физкультуре и спорту. Парламентская газета