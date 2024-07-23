Володин объяснил отставку депутатов с руководящих должностей в Думе

Освобождение от руководящих должностей в Госдуме депутатов Сергея Неверова, Дмитрия Свищева и Павла Завального произошло из-за ротации. Об этом на закрытой части заседания рассказал спикер Думы Вячеслав Володин, пишут «Ведомости».

В публикации отмечается, что предложения о кандидатурах на освободившиеся вакансии Володин ожидает получить к середине сентября. Некоторые комитеты могут перейти из одной фракции к другой.

Там же Володин прокомментировал согласование выезда за границу для депутатов (распоряжение об этом он подписал 17 июля). Спикер заявил, что в командировки депутаты будут продолжать ездить без проблем, а частные поездки за границу, включая Белоруссию и Южную Осетию, должны согласовываться. По его словам, это связано с обеспечением безопасности и интересов государства.

Наконец, по утверждению «Ведомостей», Володин заявил, что под конец сессии депутаты «расхотели работать». По этой причине едва не отменили заседание, назначенное на 25 июля.

23 июля депутаты Госдумы Павел Завальный («Единая Россия») и Дмитрий Свищев (ЛДПР) были освобождены от должностей глав комитетов по энергетике и по физкультуре и спорту. Кроме того, своей должности лишился вице-спикер Сергей Неверов.