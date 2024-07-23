Россия в качестве ответной меры закрывает въезд 15 гражданам Великобритании. Об этом сообщает МИД России. RT на русском

«По-прежнему вынуждены констатировать <...> нацеленность усилий англичан на комплексное противодействие нашей стране и подталкивание режима Зеленского к продолжению кровопролития», — говорится в заявлении. Газета.Ru

«Хотели бы вновь подчеркнуть, что все попытки британских русофобов создать условия для «стратегического поражения» и международной изоляции России по определению обречены на провал. Призываем Лондон трезво оценить ситуацию и немедленно сменить вектор в двусторонних отношениях», - указали в министерстве. ТАСС