Избрание Трампа президентом назвали плохой новостью для России

Политолог Юрий Светов считает, что из-за отказа Джо Байдена от президентской гонки украинский кризис может обостриться, а победа Дональда Трампа на выборах не принесет выгоды России. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

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На прошедших выходных Байден объявил о решении уступить место кандидата в президенты США вице-президенту Камале Харрис. Окончательное решение о кандидатуре Харрис Демократическая партия примет на съезде в августе. Последние опросы показывают, что победу на ноябрьских выборах с большей вероятностью одержит Трамп, позиции которого укрепились после дебатов с Байденом и покушения.

По мнению Светова, Байден, президентский срок которого подходит к концу, теперь может пойти на «агрессивные и радикальные» шаги. К примеру, он может предоставить Украине новое дальнобойное оружие, считает эксперт.

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Надежду на улучшение отношений России и США в случае прихода к власти Трампа Светов назвал иллюзорной. Эксперт отметил, что экс-президент обещает прекратить украинский кризис, но игнорирует интересы России.

«Если спросить меня – Байден или Трамп, то отвечу: оба хуже. Оба мечтают об одном и том же. Трамп при всех его высказываниях тоже ощущает себя хозяином мира. К примеру, он заявляет, что от одного его звонка Путину или Зеленскому прекратится конфликт на Украине», - отметил политолог.



Светов считает, что после возвращения Трампа в Белый дом России могут предложить сделку, включающую отказ от углубления связей с Китаем. В заключение эксперт отметил, что «возлагать надежды на доброго Трампа не надо».