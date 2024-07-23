Госдума приняла закон о введении миграционного режима высылки из РФ

Госдума приняла закон, который вводит миграционный режим высылки иностранцев из РФ. Как сообщает РИА Новости, депутаты одобрили его на пленарном заседании сразу во втором и третьем чтении.

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Документ, разработанный группой депутатов от всех фракций, внесли на рассмотрение в апреле. Он предполагает, что иностранцы, в отношении которых введут новый режим высылки, не смогут менять место проживания или пребывания без разрешения МВД, выезжать за пределы региона жительства, управлять транспортными средствами, покупать имущество и заключать брак.

Также таких мигрантов будут включать в реестр контролируемых лиц. Доступ к нему предоставят как государственным ведомствам, так и юридическим и физическим лицам. В частности, кредитные организации обяжут предоставлять справки по операциям, счетам и вкладам иностранцев, включенных в реестр. Попавший в него иностранец также не сможет стать участником или учредителем общественной или религиозной организации. Органы ЗАГС будут проверять всех иностранных граждан и лиц без гражданства, которые хотят вступить в брак, на предмет их нахождения в списке.

Органы внутренних дел получат право проникать в помещения, где находится высылаемый мигрант, в том числе с преодолением сопротивления. Также предлагается принять ряд новых мер контроля за такими иностранцами: использование технических средств, проверка любых документов и согласование маршрута следования до пункта пропуска через границу России. Также закон сокращает срок пребывания иностранных граждан в РФ до 90 суток в течение года.

После принятия законопроекта председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что считает необходимым сформировать комиссию нижней палаты парламента по вопросам миграционной политики. Как сообщает РИА Новости, он предложил ее возглавить зампреду Ирине Яровой.