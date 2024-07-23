Захарова рассказала о первой зарплате

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях фестиваля новых медиа в подмосковном «Сенеже» рассказала, что, когда кончила МГИМО в 1998 году, сразу устроилась в министерство. В то время, по ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, зарплаты хватало на две недели обедов и проездной. Дипломат подчеркнула, что в ведомство приходили работать не за деньгами и карьерой, а чтобы применить на практике все знания, полученные в МГИМО.

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Окончила институт в 98-м году, пошла работать в МИД на информационное направление. Зарплата была... Ее, давайте скажу, на что хватало: недели на две обедов и на проездной. Соответственно, была другая мотивация, — объяснила Захарова.



Дипломат подчеркнула, что в то время женщин в МИД было очень мало. Они устраивались в министерство, ни на что не рассчитывая, уточнила она.

Но хотелось очень применить все те знания, которые давал МГИМО, а давал он много знаний, на практике. И хотелось освоить информационную тему, учитывая, что открывались большие возможности, — сказала Захарова.



Захарова также отметила, что после предвыборных дебатов с участием президента США Джо Байдена и бывшего главы Белого дома Дональда Трампа американцы поняли, кто управляет их страной. По словам дипломата, от этого осознания они пришли в ужас.