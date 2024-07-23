В Кремле отреагировали на требование США освободить Курмашеву*

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в МИД России просьбу прокомментировать требование посольства США освободить осужденную в РФ редактора радиостанции «Радио Свобода» (*признана в РФ иноагентом) Алсу Курмашеву и других журналистов. ТАСС

«Я думаю, с руки, наверное, будет нашему МИД комментировать заявления посольства США в Москве», — сказал Песков. News.ru

Курмашева была задержана в октябре прошлого года. Ее обвинили в неисполнении обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иноагентов, и сборе данных о военной деятельности РФ для передачи иностранным источникам. Редактора приговорили к 6,5 года колонии общего режима. Москва24