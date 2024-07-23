Лавров заявил о желании Запада «уходить под корягу»

Представители стран Запада «уходят под корягу» когда им указывают на заявления властей Украины относительно прав проживающих на территории страны русскоязычных граждан. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с руководителями российских некоммерческих организаций.

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Лавров привел в пример слова вице-премьера Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольги Стефанишиной. Она заявила, что украинские власти не видят необходимым соблюдать право на язык для русскоговорящих граждан.

«Как только ты показываешь это западному собеседнику, в тех редких случаях, когда мы где-то в ООН сталкиваемся, они просто уходят, уходят под корягу, такое выражение у нас есть», — сказал глава МИД.



Ранее Лавров заявлял, что «хозяева украинского режима» должны заставить Украину соблюдать статью устава ООН, которая гарантирует основные права и свободы всех людей без различия расы, пола, языка и религии. Вместе с тем глава МИД РФ призвал тех, кто ищет способы разрешить украинский конфликт, учитывать ключевую проблему с правами национальных меньшинств на территории страны.