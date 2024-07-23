Лавров заявил о желании ЕС превратить Орбана в изгоя

Лидеры Европейского союза (ЕС) хотят превратить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в изгоя из-за его приверженности мирному урегулированию на Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Lenta.ru

«Посмотрите, как Евросоюз обходится с премьер-министром Венгрии, председателем Евросоюза в этом полугодии, только за то, что он сказал: «Мы все должны быть за поиск компромиссов, а не за решение проблем путем войны». И за это его пытаются сделать изгоем. В общем, переживаем мы "интересные" времена», - отметил глава МИД РФ. ТАСС

Ранее Орбан заявил, что дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на Украине в рамках мирной инициативы будут держаться в секрете и представлены постфактум. News.ru