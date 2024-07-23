МИД РФ оценил инициативу Зеленского о продлении военного положения

Владимир Зеленский, предлагающий продлить в стране военное положение, спасает самого себя. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Российская газета

«Зеленский спасает только себя, он готов платить за собственное спасение огромную цену, и он расплачивается жизнями граждан Украины», — сказала дипломат. Газета.Ru

23 июля Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации в стране. Военное положение на сегодняшний день действует до 11 августа 2024 года. News.ru