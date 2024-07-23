Лавров заявил, что Запад не готов к взаимовыгодному сотрудничеству с РФ

Западные страны не готовы к взаимовыгодному и равному сотрудничеству с Россией, это подтвердил саммит НАТО. Об этом заявил во вступительном слове министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с руководителями российских некоммерческих организаций.

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"Понятно, что Запад не готов к взаимовыгодному, равноправному сотрудничеству. По-прежнему, как я уже сказал, цепляется за свои прежние позиции, ускользающие пусть и медленно, но неуклонно", - сказал министр.



"Все это в очередной раз подтвердил саммит НАТО в Вашингтоне, где была принята декларация, в очередной раз изложившая односторонние подходы Запада", - добавил Лавров.



Юбилейный саммит НАТО прошел в Вашингтоне с 9 по 11 июля 2024 года в честь 75-летия со дня подписания Североатлантического договора в 1949 году. В итоговой декларации саммита лидеры стран альянса заверили, что продолжат поддерживать Украину "на необратимом пути к полной евро-атлантической интеграции, включающей членство в НАТО". В то же время они сообщили, что направят Украине "приглашение присоединиться к альянсу, когда союзники достигнут согласия и будут выполнены условия" для вступления.