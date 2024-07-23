Песков о стратегии США: Арктика не должна стать территорией раздора

Сотрудничество России и Китая в Арктике может способствовать обеспечению стабильности в регионе. Кроме того, РФ вносит свой вклад в то, чтобы арктическая территория не становилась местом раздора. При том, что в Пентагоне хотят провести военные учения в это регионе, чтобы продемонстрировать оперативную совместимость. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Ura.Ru

По его словам, Россия занимает ответственную позицию по Арктике. ТАСС

22 июля Пентагон опубликовал обновленную стратегию США по Арктике. В документе сказано, что крупные геополитические изменения, включая «полномасштабное вторжение России на Украину», вступление Финляндии и Швеции в НАТО, расширение сотрудничества между КНР и РФ, а также растущие последствия изменений климата создают потребность в выработке новых стратегических подходов к Арктике Газета.Ru