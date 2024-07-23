Захарова: ситуация с Байденом по-настоящему ужаснула США

США ужаснулись от того, кто управляет их страной после предвыборных дебатов действующего президента Америки Джо Байдена и экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на Фестивале новых медиа в подмосковном "Сенеже".

"Как же надо было обманывать свою аудиторию, чтобы сейчас, три недели назад, когда состоялись эти самые предвыборные дебаты, а я не могу это назвать дебатами, вот этот час политического задора между Трампом и Байденом, Соединенные Штаты Америки пришли в ужас, вы понимаете, в ужас пришли от того, кто управляет их страной и принимает решения", - сказала она.



Дипломат отметила, что во время дебатов даже американцы не поняли, что говорил Байден.

"Там начало фразы было про одно, а заканчивал он про другое. И это человек, у которого ядерный чемоданчик, ядерная кнопка, который бесконечно штампует санкции, который поставляет десятки, переходящие за сотни миллиардов долларов на разжигание конфликтов в центре Европы и бесконтрольно поставляет колоссальное количество оружия, которое никто не знает, где всплывет, а всплывает оно уже на Ближнем Востоке даже", - пояснила Захарова.



"Европейский Союз через свои соответствующие структуры говорит о том, что это оружие, как бы направленное Байденом на Украину, уже находится в руках мафии на территории еэсовских стран. Но это же человек в таком состоянии делает, и люди ужаснулись", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Появились подробности выхода Байдена из президентской гонки

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий глава государства Джо Байден, однако после провального выступления на дебатах с Трампом 27 июня в среде демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. 21 июля он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США Камалы Харрис.