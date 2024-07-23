Госдума обсудит новый режим высылки мигрантов

Госдума 23 июля планирует рассмотреть проекты законов о введении режима высылки для иностранцев, у которых нет законных оснований находиться в России, и о праве правоохранительных органов принимать решения об административном выдворении за пределы РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, сообщает ТАСС.

Согласно документу, полицейские получат право запрашивать у госорганов и властей иностранных государств информацию и документы, необходимые для осуществления госконтроля, в том числе составляющие коммерческую, банковскую, налоговую и иную охраняемую законом тайну, а также получать от кредитных учреждений сведения о наличии и номерах банковских счетов иностранца в режиме высылки, о движении денежных средств по таким счетам. Находящимся в режиме высылки иностранцам будут грозить ограничительные меры, в том числе запрет на приобретение недвижимости, транспортных средств, открытие счетов в банках и заключение браков.

Ко второму чтению были подготовлены поправки. Так, иностранных граждан разрешается пропускать через российскую госграницу в страну их гражданства по документам с истекшим сроком действия или имеющим технические неисправности, если они позволяют идентифицировать личность. Также предлагается проверять иностранных граждан и лиц без гражданства, вступающих в брак в РФ, на факт включения в реестр контролируемых лиц.

Также, согласно поправкам, срок содержания иностранцев и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению, в спецучреждениях составит не более 48 часов. Речь идет о случаях помещения таких лиц в спецучреждения по решению директора ФСБ, главы МВД и его территориальных органов, руководителя пограничного органа, а также их заместителей.