Путин назначил Романа Курынина замглавы МЧС

Президент России Владимир Путин своим указом назначил заместителем главы МЧС РФ Романа Курынина, ранее возглавлявшего Росздравнадзор по Москве и Московской области. Соответствующий указ появился на портале официального публикования правовых актов.

"Назначить Курынина Романа Викторовича заместителем министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", - говорится в документе.



Курынин родился в 1981 году в Тамбовской области. Окончил Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова по специальности лечебное дело. Практиковал по специальности уролог-андролог. Кандидат медицинских наук.

Ранее сообщалось, что МЧС покинул статс-секретарь - замминистра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Алексей Серко. В министерстве уже полтора года остается вакантной должность первого заместителя министра после ухода генерал-полковника внутренней службы Александра Чуприяна. Кроме того, остаются вакантными еще две должности замглавы МЧС.