Президент России Владимир Путин внёс изменения в состав Госсовета, включив в него врио глав девяти регионов.

Соответствующий указ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, в Госсовет вошли врио губернаторов Калининградской, Тульской, Кемеровской, Курской, Самарской, Вологодской областей, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Хабаровского края и Республики Алтай.

Также Путин подписал закон о создании социального банковского счёта и социального банковского вклада для граждан с низкими доходами.

Кроме того, российский президент переназначил Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совбеза.