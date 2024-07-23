В Кремле отреагировали на требование США освободить Курмашеву*

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что запросы американского дипведомства нужно переадресовать в МИД РФ. Так он отреагировал на требование посольства США освободить осужденную в России редактора радиостанции «Радио Свобода» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) Алсу Курмашеву, передает ТАСС.

Я думаю, с руки, наверное, будет нашему МИД комментировать заявления посольства США в Москве, — сказал Песков.



22 июля стало известно, что Верховный суд Татарстана признал Курмашеву виновной по делу о фейках про Вооруженные силы России. По информации газеты Associated Press, она получила шесть с половиной лет колонии.

Уголовное дело в отношении Курмашевой было возбуждено в декабре прошлого года. По информации СМИ, журналистка проживала в Праге с мужем и двумя детьми, но в мае приехала в Россию по личным делам. Ее задержали в аэропорту Казани.

Ее обвинили в уклонении от выполнения определенных действий, которые обязаны осуществлять иноагенты. Также известно, что Курмашева не уведомила правоохранительные органы о наличии у нее гражданства США, которое она получила еще в 2015 году.

Журналистка решила об этом сообщить соответствующим органам только летом 2023 года, незадолго до начала уголовного разбирательства в отношении нее. В связи с этим ей был назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.

* внесена Минюстом РФ в список иноагентов