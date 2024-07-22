В Госдуме прокомментировали резкое заявление Бербок о России

В Госдуме ответили на слова Бербок об угрозе безопасности для Европы со стороны России
Россия никогда не представляла угрозу для Европы, заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат ответил на высказывание главы МИД Германии Анналены Бербок.
«Если Бербок считает, что ее представление о мире в Европе совпадает с представлением жителей Германии, то она ошибается. Это задача руководства НАТО — сделать врага для своего блока, чтобы можно было получать сумасшедшие деньги из бюджета своих стран, чтобы тратить эти деньги на приобретение вооружения по каким-то баснословным деньгам, чтобы организовывать конфликты для оправдания своих действий», — заявил Чепа.
Глава МИД Германии резко высказалась о России
По словам депутата, для большинства людей, в том числе и в Германии, Россия никогда не представляла угрозу.
«Наша концепция всегда была оборонительной. Все, что сегодня происходит, — это дело рук таких, как Бербок», — заключил он.
Ранее Бербок заявила, что Россия представляет самую большую угрозу Европе и сложившемуся там миру. Она также добавила, что Европейский союз якобы хотел построить иначе отношения с Москвой, однако данные попытки потерпели провал.