Какие законы подписал Путин 22 июля

В понедельник, 22 июля, на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован ряд законов, подписанных Президентом РФ Владимиром Путиным. «Парламентская газета» приводит их список.

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Федеральный закон от 22.07.2024 № 186-ФЗ »О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу»

Федеральный закон от 22.07.2024 № 187-ФЗ »О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу»

Федеральный закон от 22.07.2024 № 188-ФЗ »О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о проспектах ценных бумаг»

Федеральный закон от 22.07.2024 № 189-ФЗ »Об упразднении постоянного судебного присутствия в составе Анадырского районного суда Чукотского автономного округа»

Федеральный закон от 22.07.2024 № 190-ФЗ »О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации»

Федеральный закон от 22.07.2024 № 191-ФЗ »О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации и признании утратившей силу части четвертой статьи 16 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»

Федеральный закон от 22.07.2024 № 192-ФЗ »О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»

Федеральный закон от 22.07.2024 № 193-ФЗ »О внесении изменения в статью 217-1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»

Федеральный закон от 22.07.2024 № 194-ФЗ »О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации»

Федеральный закон от 22.07.2024 № 195-ФЗ »О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 22.07.2024 № 196-ФЗ »О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 22.07.2024 № 197-ФЗ »О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 22.07.2024 № 198-ФЗ »О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу абзацев четвертого и пятого пункта 3 статьи 6 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»

Федеральный закон от 22.07.2024 № 199-ФЗ »О внесении изменения в статью 14 Федерального закона «О государственном оборонном заказе»

Федеральный закон от 22.07.2024 № 200-ФЗ »О внесении изменения в статью 15-9-1 Федерального закона «О государственном оборонном заказе»

Федеральный закон от 22.07.2024 № 201-ФЗ »О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»

Федеральный закон от 22.07.2024 № 203-ФЗ »О внесении изменений в статью 19 Федерального закона «О рекламе» и Федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 22.07.2024 № 204-ФЗ »О внесении изменений в Федеральный закон «О племенном животноводстве»

Федеральный закон от 22.07.2024 № 205-ФЗ »О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах»

Федеральный закон от 22.07.2024 № 206-ФЗ »О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации»