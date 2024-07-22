В Госдуме заподозрили Цукерберга в заискивании перед Трампом

Владелец Meta* Марк Цукерберг начал заискивать перед бывшим президентом США Дональдом Трампом из-за страха перед изменениями в компании в случае его победы на выборах. Такое заявление сделал депутат Госдумы Александр Толмачев, передает NEWS.ru.

Он напомнил, что в свое время Цукерберг заблокировал аккаунты Трампа в своих социальных сетях, чем лишил его площадок для высказываний.

«Помимо того, что такие площадки просто влиятельны, они находятся в частных руках», — добавил Толмачев.



На этом фоне в случае победы Трампа на президентских выборах может быть поднять вопрос об их ограничении, считает депутат.

«Важно, чтобы мировое сообщество обладало реальным влиянием на информационные гиганты, а те действовали не в интересах одного только Вашингтона, но и в интересах народов других государств», — отметил Толмачев.



Таким образом, по его мнению, Трамп, снова заняв пост президента США, может просто разделить компанию Цукерберга и найти ей новых хозяев.

*запрещенная на территории РФ экстремистская организация