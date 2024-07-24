В МИД России назвали Бербок необразованной

Заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что Россия якобы представляет самую большую угрозу безопасности Европы, — чудовищная глупость, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Мы не удивлены очередным антироссийским пассажем министра иностранных дел ФРГ Бербок, которая дурно образованна и мало разбирается не то что в международных делах, да и в собственной истории. То, что она позволяет себе чудовищной глупости высказывания, это стало нормой», — сказала она.



Ранее Бербок назвала Россию крупнейшей угрозой для Европы.

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин в беседе с RT отметил, что слова Бербок об угрозе России — политика комплексной демонизации.