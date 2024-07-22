В Госдуме оценили шансы Харрис избраться в США

Даже если демократический съезд изберет кандидатуру Камалы Харрис, стоит учитывать, что ее шансы на победу меньше, чем были у Джо Байдена. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя нынешний расклад в президентской гонке в США.

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Вице-президенту страны Камале Харрис, чтобы стать кандидатом в президенты, необходимо победить 20 августа на съезде партии. Чепа, слова которого приводит "Лента.ру", усомнился, что это произойдет.

По его оценке, шансы на победу экс-президента США Дональда Трампа растут с каждым днем, а у демократов постоянно падают.

Ведь Харрис, констатировал депутат, не пользуется большой популярностью ни внутри своей партии, ни тем более у избирателей. И таковой еще меньше, чем у Байдена, - отсюда и небольшие шансы.

Он также не исключил попыток дискредитации Харрис: "Сейчас начнут копаться в грязном белье и найдут что угодно".

Накануне Байден официально отказался от участия в предвыборной гонке, поддержав кандидатуру Харрис.

Заявления Камалы Харрис изобиловали недружественной Москве риторикой, заявил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, каких-либо действий в сфере отношений между двумя странами американский политик не предприняла.